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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Educație

VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: STRĂJERII MEMORIEI

v Scris de valeriu ioan
VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: STRĂJERII MEMORIEI
Aosom
~De: MIRCEA BALICA, Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA. corespondent de Vrancea, conservator, Șef Secție "Memoriale" la Muzeul Vrancei; absolvent al Facultății de istorie,,Spiru Haret,, București;VERTICALI PENTRU ROMÂNIA - SECȚIE DE EDITORIAL PARTENERĂ MEDIA A CLUBULUI "PRESA C...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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