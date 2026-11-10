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Educație

Zilele Școlii de Arte Satu Mare: șase evenimente între 17 și 28 noiembrie. Programul complet

a Scris de adrian feher
Zilele Școlii de Arte Satu Mare: șase evenimente între 17 și 28 noiembrie. Programul complet
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Două expoziții, un festival național de muzică pop-rock, un recital de muzică clasică și poezie, un spectacol folcloric și unul de balet fac parte din programul Zilelor Școlii de Arte Satu Mare. Manifestările se vor desfășura între 17 și 28 noiembrie 2026, în cinci spații culturale din municipiu.Șco...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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