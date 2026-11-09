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Externe

Miniștrii de externe din G7 analizează efectele înfrângerii lui Trump asupra politicii externe americane. Ce se află pe agenda discuțiilor de la Paris

M Scris de Maria Nițu
Miniștrii de externe din G7 analizează efectele înfrângerii lui Trump asupra politicii externe americane. Ce se află pe agenda discuțiilor de la Paris
Aosom
Minitrii de externe ai statelor din G7 s-au reunit luni, la Paris, pentru a analiza dac înfrângerea suferit de preedintele Donald Trump la alegerile de la jumtatea mandatului va schimba abordarea adm… [+3501 chars]

Sursa: mediafax.ro

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