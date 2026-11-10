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Nicușor Dan, declarații fără precedent după criza politică, în conferința de presă: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară | Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o | Ce spune despre situația financiară, relația cu SUA, alegerile anulate

G Scris de Gabriel Negreanu
Nicușor Dan, declarații fără precedent după criza politică, în conferința de presă: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară | Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o | Ce spune despre situația financiară, relația cu SUA, alegerile anulate
Aosom
N. Dan: Este o fals dezbatere c România trebuie s aleag între Statele Unite i Uniunea European. Relaia transatlantic este extrem de important pentru România, dar extrem de important pentru Europa din… [+9859 chars]

Sursa: mediafax.ro

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