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Externe

Șeful diplomației SUA, Marco Rubio, se întâlnește cu omologii din G7 la Paris, pe fondul schimbărilor politice de la Washington

O Scris de Oana Antipa
Șeful diplomației SUA, Marco Rubio, se întâlnește cu omologii din G7 la Paris, pe fondul schimbărilor politice de la Washington
Aosom
Deplasarea va fi prima misiune extern a efului diplomaiei americane dup alegerile legislative de la jumtatea mandatului prezidenial, desfurate mari în Statele Unite, în urma crora Partidul Republican… [+2394 chars]

Sursa: mediafax.ro

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