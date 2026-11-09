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Externe

UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile privind pacea în Ucraina, de la Abu Dhabi

M Scris de Maria Nițu
UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile privind pacea în Ucraina, de la Abu Dhabi
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Uniunea European va trimite doi reprezentani din partea Comisiei Europene i a Consiliului European la discuiile privind pacea în Ucraina, care încep mari la Abu Dhabi, potrivit informaiilor transmise… [+1682 chars]

Sursa: mediafax.ro

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