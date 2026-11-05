Prejudiciul se ridică la aproximativ 165.140 de lei, iar femeia suspectată a ajuns la audieri după perchezițiile făcute de polițiști în București. The post 18 turiști au plătit vacanțe, dar au rămas fără rezervări. Cum recunoști o ofertă de cazare falsă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗