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Politică

20 de milioane de dolari pentru secretele Iranului. SUA caută informații despre obiective nucleare, echipamente, cercetători și deplasările acestora

m Scris de maria miron
20 de milioane de dolari pentru secretele Iranului. SUA caută informații despre obiective nucleare, echipamente, cercetători și deplasările acestora
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Statele Unite oferă o recompensă de până la 20 de milioane de dolari și posibilitatea relocării persoanelor care furnizează informații despre programul nuclear iranian. Washingtonul caută date despre instalațiile nucleare, echipamentele folosite, personalul implicat, inclusiv cercetătorii, și deplasările acestora.

Sursa: Mediafax Ro

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