În seara de sâmbătă, 7 noiembrie, aproape 200 de tineri au fost reținuți în centrul Moscovei, în zona Kitai-Gorod, în cadrul unei acțiuni de prevenire a încălcării ordinii publice. Majoritatea dintre aceștia au primit citații de înrolare în armată, potrivit relatărilor din presa locală. Printre cei reținuți se aflau și minori, iar părinții acestora s-au […] The post 200 de tineri reținuți la Moscova primesc citații de înrolare first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗