2,2 milioane de pensii, calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii neagă și acuză Curtea de Conturi că a verificat prin sondaj

Există milioane de pensii calculate greșit în România? Asta susține un audit al Curții de Conturi, care susține că 2,2 milioane de pensii ar fi calculate eronat. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica- Valentina Robu, respinge informaţiile și susține că auditul a vizat întreaga activitate a instituţiei din 2024, iar în ceea ce priveşte dosarele de pensionare au fost verificate câteva, prin sondaj.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗