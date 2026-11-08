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Politică

4 luni de naștere ale oamenilor care întâmpină cele mai mari dificultăți în dragoste

m Scris de moira dună
4 luni de naștere ale oamenilor care întâmpină cele mai mari dificultăți în dragoste
Aosom
Anumite luni de naștere sunt asociate cu persoane care întâmpină dificultăți suplimentare în gestionarea vieții sentimentale.

Sursa: Jurnalul Ro

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