4.500 de euro pentru câteva ore de muncă. Românii din Germania, într-un scandal uriaș pentru fraude cu ajutoarele sociale

O slujbă plătită cu doar 700 de euro pe lună, șapte copii și un venit care poate ajunge la 4.500 de euro, cu ajutorul statului german. Este calculul care a stârnit controverse în Germania după un reportaj al televiziunii publice despre familiile de români care beneficiază de ajutoare sociale. Jurnaliștii au venit și în România, unde au găsit case mari, mașini scumpe și localnici care vorbesc deschis despre avantajele banilor primiți din Germania, relatează WELT.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗