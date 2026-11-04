5 greșeli pe care bărbații le fac când își aleg încălțămintea pentru sezonul rece

O pereche de încălțăminte potrivită pentru sezonul rece trebuie să arate bine, dar să facă față și drumurilor ude, frigului de dimineață, zăpezii topite și sării de pe trotuar. De multe ori, alegerea pornește de la ideea unei ținute, iar detaliile care influențează confortul rămân pe planul doi.

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