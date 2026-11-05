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Politică

5 noiembrie, ziua internațională împotriva bullying-ului în școli. Cum poate fi recunoscută hărțuirea?

v Scris de valentina prelipcean(
5 noiembrie, ziua internațională împotriva bullying-ului în școli. Cum poate fi recunoscută hărțuirea?
Aosom
Siguranța elevilor în școli și în mediul online este în centrul Zilei internaționale împotriva violenței și a bullying-ului la școală, inclusiv a cyberbullying-ului, marcată joi, 5 noiembrie.

Sursa: Monitorul Cluj

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