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Politică

8 noiembrie, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Tradiții, obiceiuri

z Scris de ziua de cluj
8 noiembrie, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Tradiții, obiceiuri
Aosom
În fiecare an, pe 8 noiembrie, sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, deosebit de importanți în tradiția ortodoxă.

Sursa: Ziua De Cluj

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