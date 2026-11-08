8 Noiembrie – Sfintii Arhangheli MIHAIL SI GAVRIIL. Obiceiuri, traditii, superstitii si credinte populare. LA MULTI ANI TUTUROR!

Pe 8 noiembrie sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, impreuna cu soborul tuturor puterilor ceresti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este inchinata tuturor cetelor netrupesti. Sarbatoarea de pe 8 noiembrie a fost la inceput doar o praznuire a Sfantului Arhanghel Mihail. Mai tarziu a fost cinstit impreuna cu el si Sfantul Arhanghel Gavriil, ca […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗