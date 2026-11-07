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Politică

8 noiembrie: Ziua în care John F. Kennedy câștigă alegerile din SUA, devenind cel mai tânăr președinte ales din istoria țării

r Scris de redacţia adevărul
8 noiembrie: Ziua în care John F. Kennedy câștigă alegerile din SUA, devenind cel mai tânăr președinte ales din istoria țării
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Pe 8 noiembrie 1945, onomastica Regelui Mihai a prilejuit o manifestație de susținere a monarhiei și de opoziție față de comuniști, încheiată cu morți, răniți și arestări. Tot într-o zi de 8 noiembrie s-au născut Bram Stoker și Alain Delon, iar Wilhelm Conrad Röntgen a descoperit razele X.

Sursa: Adevarul

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