A 40-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: Căline, Căline, la Cotroceni cu tine!”

Pentru a 40-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată. Aproximativ 20 de persoane s-au adunat din nou în fața Arestului Central din București pentru a-l susține pe Georgescu. Ca […]

Distribuie: Facebook Instagram