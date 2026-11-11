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Politică

A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS” (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS” (Gândul)
Aosom
Ucraina și Rusia continuă miercuri negocierile de pace mediate de SUA la Abu Dhabi. Washingtonul (…)

Sursa: Ziar.com

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