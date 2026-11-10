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Politică

A fost lansată procedura de destituire a șefului Pantagonului/ Donald Trump îl apără pe Pete Hegseth

g Scris de george traicu
A fost lansată procedura de destituire a șefului Pantagonului/ Donald Trump îl apără pe Pete Hegseth
Aosom
O procedură de impeachment împotriva secretarului apărării american, Pete Hegseth, a fost iniţiată luni în Congresul SUA de către un reprezentant republican, care invocă, printre altele, războiul din Iran şi modul în care acest oficial al administraţiei preşedintelui Donald Trump l-a condus

Sursa: Stiri Pe Surse

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