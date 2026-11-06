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Politică

A murit Jay Rockefeller, ultimul politician al celebrei dinastii americane. Ce avere și ce carieră a lăsat în urmă

g Scris de gabriela mănăilescu
A murit Jay Rockefeller, ultimul politician al celebrei dinastii americane. Ce avere și ce carieră a lăsat în urmă
Aosom
Jay Rockefeller, fost guvernator al Virginiei de Vest și senator american timp de 30 de ani, a murit la vârsta de 89 de ani. Era ultimul reprezentant al celebrei dinastii Rockefeller care a ocupat o funcție politică importantă în Statele Unite.

Sursa: Realitatea

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