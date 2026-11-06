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Politică

A murit Jay Rockefeller, ultimul reprezentant al celebrei dinastii politice americane. Fostul senator avea 89 de ani

o Scris de oana antipa
A murit Jay Rockefeller, ultimul reprezentant al celebrei dinastii politice americane. Fostul senator avea 89 de ani
Aosom
Jay Rockefeller, fost guvernator al statului Virginia de Vest și senator american timp de trei decenii, a murit la vârsta de 89 de ani. Politicianul democrat era considerat ultimul reprezentant al celebrei familii Rockefeller care a ocupat funcții politice importante în Statele Unite.

Sursa: Mediafax Ro

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