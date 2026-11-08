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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

A protestat ore întregi în fața spitalului până când adolescentul suspectat că i-a agresat fiul a fost reținut

c Scris de cătălin tănăsucă
A protestat ore întregi în fața spitalului până când adolescentul suspectat că i-a agresat fiul a fost reținut
Aosom
Tatăl unui băiat care a fost bătut fără milă și băgat în spital a protestat, urcându-se într-un copac, pentru a atrage atenția autorităților asupra situației fiului său. Întrucât polițiștii nu dispuseseră inițial reținerea suspectului, tatăl victimei a decis să protesteze în fața spitalului unde este internat fiul său. Vizavi de Spitalul Clinic de Urgență pentru […]

Sursa: National - Ziarul National

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