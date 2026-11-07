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Politică

A salvat Imperiul Roman de la invazie, dar a rămas în istorie pentru o carte pe care nu a scris-o pentru public! Povestea fascinantă a lui Marcus Aurelius (P)

r Scris de raluca anna veleanu
A salvat Imperiul Roman de la invazie, dar a rămas în istorie pentru o carte pe care nu a scris-o pentru public! Povestea fascinantă a lui Marcus Aurelius (P)
Aosom
A condus unul dintre cele mai puternice imperii din istorie, a purtat războaie împotriva triburilor germanice și a încercat să oprească invaziile care amenințau Roma. Cu toate acestea, Marcus Aurelius nu a rămas celebru doar pentru victoriile sale militare, ci și pentru o carte pe care nu pare să fi intenționat vreodată să o publice.

Sursa: Mediafax Ro

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