A salvat Imperiul Roman de la invazie, dar a rămas în istorie pentru o carte pe care nu a scris-o pentru public! Povestea fascinantă a lui Marcus Aurelius (P)

A condus unul dintre cele mai puternice imperii din istorie, a purtat războaie împotriva triburilor germanice și a încercat să oprească invaziile care amenințau Roma. Cu toate acestea, Marcus Aurelius nu a rămas celebru doar pentru victoriile sale militare, ci și pentru o carte pe care nu pare să fi intenționat vreodată să o publice.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗