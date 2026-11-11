La ceasul al 11-lea al celei de-a 11-a zi din luna 11 a anului 1918, un armistițiu, semnat cu șase ore înainte, în vagonul de cale ferată al mareșalului francez Ferdinand Foch, la Compiègne, în Franța, între Aliați și Puterile Centrale, a intrat în vigoare, punând capăt Primului Război Mondial după patru ani, trei luni […] The post A unsprezecea oră a celei de-a unsprezecea zile a celei de-a unsprezecea luni first appeared on Suceava News Online.

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