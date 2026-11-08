A urmărit o haită de lupi 7 ani, la -40 de grade Celsius, ca să schimbe felul în care sunt văzuți de oameni: „M-am atașat de ei”

Realizatorul de documentare Bertie Gregory a vorbit într-un interviu acordat Libertatea despre noua sa producție „Wolves Up Close with Bertie Gregory”, disponibilă deja pe platforma Disney+ de pe 7 noiembrie. Acesta ne-a explicat provocările filmărilor la minus 40°C și motivul pentru care lupii sunt demonizați pe nedrept de către oameni.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗