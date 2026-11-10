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Politică

Abrudean acuză înțelegeri între PSD și AUR: „Se ceartă în public, dar se înțeleg foarte bine!”

v Scris de valentina prelipcean(
Abrudean acuză înțelegeri între PSD și AUR: „Se ceartă în public, dar se înțeleg foarte bine!”
Aosom
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat marți, 10 noiembrie, presupusa colaborare dintre PSD și AUR pentru numirile la conducerea unor instituții publice.

Sursa: Monitorul Cluj

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