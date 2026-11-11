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Politică

Abu Dhabi, locul unde în aceste momente se lucrează la schița unei noi arhitecturi globale de securitate. De ce riscă UE să fie scoasă din joc

d Scris de daniel mihai dragomir
Abu Dhabi, locul unde în aceste momente se lucrează la schița unei noi arhitecturi globale de securitate. De ce riscă UE să fie scoasă din joc
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Ucraina și Rusia au reluat negocierile confidențiale la Abu Dhabi sub medierea SUA. Află miza geopolitică și avertismentul transmis Europei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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