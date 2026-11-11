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Politică

Abu Dhabi ziua 1: patru ore, o pauză și europenii trimiși la hotel

a Scris de alexandru grumaz
Abu Dhabi ziua 1: patru ore, o pauză și europenii trimiși la hotel
Aosom
Prima zi a negocierilor de la Abu Dhabi a arătat că Moscova vrea să transforme discuțiile despre Ucraina într-o renegociere a securității europene, în care europenii sunt ținuți departe de masă, iar prezența NATO din România și regimul Mării Negre devin monedă de schimb

Sursa: Adevarul

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