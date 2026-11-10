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Politică

Abuzul sexual asupra minorilor: comportamente care pot ascunde manipularea și metode de prevenție

i Scris de iulian budusan
Abuzul sexual asupra minorilor: comportamente care pot ascunde manipularea și metode de prevenție
Aosom
Grooming-ul este o formă de manipulare prin care un adult câștigă treptat încrederea unui copil pentru a-l pregăti pentru un posibil abuz sexual, atât în mediul online, cât și în interacțiunile directe. Solicitarea de a păstra secrete, de a trimite imagini intime sau de a se întâlni pe ascuns sunt semnale de alarmă pe care părinții trebuie să le ia în serios. Comunicarea fără judecată, întreruperea contactului suspect și solicitarea ajutorului specializat sunt pași importanți pentru protejarea copilului.

Sursa: Realitatea

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