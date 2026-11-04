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Politică

Acciza la bere, înghețată. Proiect legislativ trimis spre aprobarea finală în Parlament

m Scris de mihai dima
Acciza la bere, înghețată. Proiect legislativ trimis spre aprobarea finală în Parlament
Aosom
O modificare legislativă, pregătită să intre la votul final în Parlament, prevede ca acciza la bere să nu se modifice în funcție de inflație. The post Acciza la bere, înghețată. Proiect legislativ trimis spre aprobarea finală în Parlament appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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