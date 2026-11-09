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Politică

Acuzații din presă după conferința de la Cotroceni: „Întrebări aranjate? Ursula von der Leyen a zâmbit şi nu a răspuns nimic”

a Scris de andrei stan
Acuzații din presă după conferința de la Cotroceni: „Întrebări aranjate? Ursula von der Leyen a zâmbit şi nu a răspuns nimic”
Aosom
În declarațiile de presă susținute luni la Palatul Cotroceni de președinte și de șefa Comisiei Europene, Ziarul Financiar i-a adresat Ursulei von der Leyen o întrebare care a fost auzită de oficialul european, care „a fost şi scrisă pe o pagină pentru a putea fi văzută”, dar aceasta „doar a zâmbit şi a ignorat chestiunea, …

Sursa: Hotnews

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