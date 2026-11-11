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Politică

Adela Popescu a recunoscut cine este romanticul familiei. Ce gesturi face Radu Vâlcan pentru ea și cum o surprinde în momentele aglomerate

a Scris de andreea fecioru
Adela Popescu a recunoscut cine este romanticul familiei. Ce gesturi face Radu Vâlcan pentru ea și cum o surprinde în momentele aglomerate
Aosom
Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Deși au împreună trei copii și au parte de programe profesionale aglomerate, cei doi reușesc să își păstreze apropierea și să găsească timp pentru familie.

Sursa: Click

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