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Politică

Adenauer - omul din Köln, catolicul, politicianul și drama familiei sale

i Scris de ionuț bălan
Adenauer - omul din Köln, catolicul, politicianul și drama familiei sale
Aosom
Înainte să fie cancelar al Germaniei de Vest, unul dintre părinții Europei occidentale și numele său să fie legat de reconstrucția Germaniei, Konrad Adenauer era, pur și simplu, omul Kölnului.

Sursa: Jurnalul Ro

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