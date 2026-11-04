 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Aderarea Ucrainei la UE, incertă. Blocul ia în calcul tot mai mult decuplarea Chișinăului de Kiev în drumul către Bruxelles (Politico)

a Scris de alexandru rotaru
Aderarea Ucrainei la UE, incertă. Blocul ia în calcul tot mai mult decuplarea Chișinăului de Kiev în drumul către Bruxelles (Politico)
Aosom
Comisia Europeană pregăteşte o foaie de parcurs mai prudentă pentru negocierile de aderare a Ucrainei la UE, stabilind obiective limitate de progres pentru anul 2027 şi evitând în acelaşi timp orice angajament privind o dată de aderare, potrivit unui document obţinut de Politico.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech