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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Adevăratul motiv pentru care stewardesele refuză să ridice bagajul de mână al pasagerilor: „Pot să ajut, dar nu o să o fac pentru tine”

d Scris de dana arambescu
Adevăratul motiv pentru care stewardesele refuză să ridice bagajul de mână al pasagerilor: „Pot să ajut, dar nu o să o fac pentru tine”
Aosom
Pentru a scăpa de cozile de la predarea bagajelor de cală și de taxele suplimentare percepute de companiile aeriene, tot mai mulți pasageri aleg să călătorească exclusiv cu un troller de cabină și o geantă personală. Această strategie aduce însă un moment critic la îmbarcare: manevrarea unei valize grele și introducerea ei în compartimentul de deasupra scaunelor. Cei care se bazează pe sprijinul fizic al însoțitorilor de bord descoperă adesea că echipajul refuză să preia această sarcină, un gest interpretat uneori greșit ca lipsă de amabilitate.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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