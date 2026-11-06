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Politică

Adevărul din spatele zvonului care a produs multă furie: De unde a apărut mitul alocațiilor de 3.800 de lei pentru copiii refugiaților ucraineni

d Scris de daniel mihai dragomir
Adevărul din spatele zvonului care a produs multă furie: De unde a apărut mitul alocațiilor de 3.800 de lei pentru copiii refugiaților ucraineni
Aosom
Află adevărul despre presupusele alocații de 3.800 de lei acordate copiilor ucraineni. Analistul economic Adrian Negrescu explică de unde a pornit mitul și ce sume se plătesc real.

Sursa: Stiri Pe Surse

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