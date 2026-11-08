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Politică

Adolescent care a bătut crunt un băiat în Giurgiu, reținut doar după ce tatăl victimei a protestat disperat la spital

c Scris de cristian anton
Adolescent care a bătut crunt un băiat în Giurgiu, reținut doar după ce tatăl victimei a protestat disperat la spital
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Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost reţinut, duminică, de poliţiştii din Giurgiu, după ce vineri seară ar fi bătut crunt un alt adolescent, de aceeaşi vârstă cu el, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Sursa: Stirile Pro.tv

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