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Politică

Adrian Năstase, analiză despre înfrângerea republicanilor în SUA

c Scris de crişan andreescu
Adrian Năstase, analiză despre înfrângerea republicanilor în SUA
Aosom
După victoria democraților în SUA, Adrian Năstase este de părere că Donald Trump a fost pedepsit pentru excesele dictatoriale pe care le-a avut în cei doi ani de mandat.

Sursa: Dcnews

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