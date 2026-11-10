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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Adrian Severin: Rămâne de văzut dacă trimisul Ursulei la Abu Dhabi este acolo pentru a sprijini din cabina sufleorului negociatorii ucraineni sau pentru a-i supraveghea ca nu cumva să cadă la (…) (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Adrian Severin: Rămâne de văzut dacă trimisul Ursulei la Abu Dhabi este acolo pentru a sprijini din cabina sufleorului negociatorii ucraineni sau pentru a-i supraveghea ca nu cumva să cadă la (…) (Ecopolitic)
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„Grotesc: Ignorată la negocierile de pace de la Abu Dhabi, UE va susține Ucraina… din stradă”, (…)

Sursa: Ziar.com

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