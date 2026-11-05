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Politică

Adrian Zuckerman, avertisment după victoria democraților în SUA: „Ne putem aștepta la orice”. Ce se schimbă pentru România

f Scris de florentina constantin
Adrian Zuckerman, avertisment după victoria democraților în SUA: „Ne putem aștepta la orice”. Ce se schimbă pentru România
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"Sunt câteva idei pe care le-ați menționat și care merită reținute. Situația economică a Americii, politica externă, politica de alianțe și chestiuni interne de partid, alegerea candidaților, în special, au...

Sursa: Dcnews

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