Adversarul lui Netanyahu va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian

Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat sâmbătă că îl va însărcina pe Gadi Eisenkot, liderul partidului de opoziție Yashar, cu formarea unui nou guvern, ceea ce reprezintă un eșec major pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează Axios. Eisenkot va avea la dispoziție 28 de zile pentru a forma un nou guvern. Este cea mai apropiată situație […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗