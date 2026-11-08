 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Adversarul lui Netanyahu va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian

m Scris de magda dragu
Adversarul lui Netanyahu va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian
Aosom
Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat sâmbătă că îl va însărcina pe Gadi Eisenkot, liderul partidului de opoziție Yashar, cu formarea unui nou guvern, ceea ce reprezintă un eșec major pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează Axios. Eisenkot va avea la dispoziție 28 de zile pentru a forma un nou guvern. Este cea mai apropiată situație […]

Sursa: Gazeta De Sud

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech