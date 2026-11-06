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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

AEP, replică pentru conducerea PNL: Nu puteți cere restructurarea instituției și, în același timp, să blocați reforma/Explicațiie lui Țuțuianu

o Scris de oana antipa
AEP, replică pentru conducerea PNL: Nu puteți cere restructurarea instituției și, în același timp, să blocați reforma/Explicațiie lui Țuțuianu
Aosom
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins vineri, 6 noiembrie, acuzațiile de politizare a instituției și a cerut Partidului Național Liberal (PNL) să susțină reforma electorală, în loc să o blocheze procedural.

Sursa: Mediafax Ro

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