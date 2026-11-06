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Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează | DOCUMENT

n Scris de nicoleta nicolau
Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează | DOCUMENT
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Ordinul MDLPA clarifică situația balcoanelor închise: fără impozit dublu pe apartament, taxe standard și prescripția amenzilor după trei ani.

Sursa: Stiri Pe Surse

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