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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ai un coleg care vorbește fără oprire? 5 metode prin care îl poți întrerupe elegant

a Scris de anastasia paul
Ai un coleg care vorbește fără oprire? 5 metode prin care îl poți întrerupe elegant
Aosom
Cu toții am întâlnit persoane care vorbesc fără oprire, domină discuțiile și nu le lasă celorlalți ocazia să intervină. Fie că este vorba despre un coleg, un prieten sau o rudă, există câteva strategii simple prin care poți recâștiga controlul conversației fără să provoci tensiuni ori să deteriorezi relația.

Sursa: Jurnalul Ro

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