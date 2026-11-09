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Politică

Ai un copac în curte și vrei să-l tai? Riști o amendă de 10.000 de lei dacă nu respecți legea. Ce trebuie să faci înainte

d Scris de daniel mihai dragomir
Ai un copac în curte și vrei să-l tai? Riști o amendă de 10.000 de lei dacă nu respecți legea. Ce trebuie să faci înainte
Aosom
Un nuc sau castan comestibil tăiat fără autorizație poate aduce amenzi de până la 10.000 de lei. Vezi ce reguli se aplică arborilor din curte.

Sursa: Stiri Pe Surse

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