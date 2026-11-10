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Politică

„Ajunge cu posturile scoase la concurs pe ascuns!” Rogobete anunță schimbări la angajările din spitale

f Scris de florentina grigore
„Ajunge cu posturile scoase la concurs pe ascuns!” Rogobete anunță schimbări la angajările din spitale
Aosom
Alexandru Rogobete anunţă că pregăteşte o măsură care să pună capăt unei practici întâlnite în spitalele publice, prin care informațiile despre posturile vacante ajung doar la cei care trebuie să afle despre ele.

Sursa: Adevarul

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