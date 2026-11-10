Ajutor de până la 600 de lei pentru chirie, propus pentru tinerii angajați din Cluj-Napoca

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a anunțat inițierea unui proiect de lege care prevede acordarea unui ajutor lunar pentru chirie de până la 600 de lei tinerilor angajați din Cluj-Napoca și București, precum și reduceri la transportul public.

Sursa: Ziua De Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗