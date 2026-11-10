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Politică

Ajutor de până la 600 de lei pentru chirie, propus pentru tinerii angajați din Cluj-Napoca

s Scris de sergiu vlăgea
Ajutor de până la 600 de lei pentru chirie, propus pentru tinerii angajați din Cluj-Napoca
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Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a anunțat inițierea unui proiect de lege care prevede acordarea unui ajutor lunar pentru chirie de până la 600 de lei tinerilor angajați din Cluj-Napoca și București, precum și reduceri la transportul public.

Sursa: Ziua De Cluj

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