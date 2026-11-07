Ajutorul de 50 de lei. Chisăliță vrea un registru al consumatorilor vulnerabili înainte de a stabili noua sumă

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, spune că prioritatea Guvernului este un registru al consumatorilor vulnerabili, bazat pe o evaluare corectă. Ajutorul de 50 de lei ar putea fi recalculat, iar premierul Luca Niculescu vrea un sprijin „și mai țintit”.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗