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Politică

Ajutorul de 50 de lei. Chisăliță vrea un registru al consumatorilor vulnerabili înainte de a stabili noua sumă

a Scris de andreea tobias
Ajutorul de 50 de lei. Chisăliță vrea un registru al consumatorilor vulnerabili înainte de a stabili noua sumă
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, spune că prioritatea Guvernului este un registru al consumatorilor vulnerabili, bazat pe o evaluare corectă. Ajutorul de 50 de lei ar putea fi recalculat, iar premierul Luca Niculescu vrea un sprijin „și mai țintit”.

Sursa: Mediafax Ro

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