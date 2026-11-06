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Politică

„Al doilea Stalingrad“ la granița cu Ucraina: militari ruși povestesc despre pierderi catastrofale și gropi comune

r Scris de redacția jurnalul
„Al doilea Stalingrad“ la granița cu Ucraina: militari ruși povestesc despre pierderi catastrofale și gropi comune
Aosom
Militari ruși vorbesc despre pierderi catastrofale și gropi comune într-o zonă a frontului din apropiere de Kursk și Sumî, iar supraviețuitorii compară evenimentele cu un „al doilea Stalingrad“. Potrivit Nexta, relatările au apărut pe canalul Z „Severny Kanal“ și au fost traduse în engleză de cercetătorul britanic OSINT ChrisO_wiki. Martorii amintesc de „un singur mormânt comun“.

Sursa: Jurnalul Ro

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